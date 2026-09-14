Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Курск
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 сентября 2026 8:13

14 сентября в Курской области будет до +20

Местами пройдут кратковременные дожди
Ольга ДАНИЛОВА
Ветер днем будет северный

Ветер днем будет северный

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

14 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.

Температура составит днем +15…+20°.

Ветер будет днем северный, 8–13 метров в секунду.

Видимость составит от трех до семи километров. Важная информация: в регионе местами сохраняется пятый класс пожарной опасности.

Кроме того, сохраняется вероятность аварий на ЛЭП, ДТП, пожаров в жилом секторе и на производственных объектах. Опасных метеоявлений не ожидается, сообщает ГУ МЧС по Курской области.