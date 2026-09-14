14 сентября в Курской области будет до +20

Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП
14 сентября в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди.
Температура составит днем +15…+20°.
Ветер будет днем северный, 8–13 метров в секунду.
Видимость составит от трех до семи километров. Важная информация: в регионе местами сохраняется пятый класс пожарной опасности.
Кроме того, сохраняется вероятность аварий на ЛЭП, ДТП, пожаров в жилом секторе и на производственных объектах. Опасных метеоявлений не ожидается, сообщает ГУ МЧС по Курской области.