Курян приглашают научиться танцевать

В Курской области впервые пройдет фестиваль современного и уличного танца «#СоловейЧемп» (0+).

26 и 27 сентября на площадке областного Дворца молодежи состоится фестиваль «#СоловейЧемп». Как рассказали в правительстве региона, программа фестиваля включает образовательный интенсив и конкурсную часть. Участники смогут посетить мастер-классы от ведущих экспертов: Виталия Уливанова, Гургена Манукяна и Ани Тихой.

Конкурсная программа разделена на два направления:

Индивидуальные батлы: для участников 10–13 лет (включая семейные команды) и категории 14+.

Битва коллективов: центральное событие фестиваля, которое пройдет 27 сентября.

Прием заявок на участие в битве коллективов открыт до 16 сентября. Зарегистрироваться можно по ссылке: clck.ru/3VTS2