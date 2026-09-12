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НовостиОбщество12 сентября 2026 5:40

12 сентября в Курской области будет до +18

Днем пройдут небольшие дожди
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе будет прохладная погода

В регионе будет прохладная погода

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 сентября ожидается облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет днем — переменный, 4–9 м/с. Температурный фон составит днем +13…+18°C. Метеорологическая дальность видимости — 3000–7000 метров.

Опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются. Вместе с тем, в ряде районов области сохраняется пятый класс пожарной опасности. В Поныровском, Курском, Обоянском, Тимском районах и Курске существует повышенный риск возникновения лесных пожаров.

Как сообщает ГУ МЧС региона, в большинстве районов области сохраняется вероятность локальных происшествий, связанных с износом инфраструктуры (аварии на ЛЭП и объектах жизнеобеспечения), ростом числа ДТП, а также пожарами в жилом секторе и на производственных объектах. Возможны случаи нарушения правил эксплуатации газового оборудования.