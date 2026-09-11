В Курске на пожаре пострадала девушка

11 сентября в 12:30 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о задымлении в многоквартирном доме на улице Черняховского в Курске.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения, полиция, медики и аварийные службы. Пожарные провели разведку и приступили к тушению. В 13:03 возгорание было полностью ликвидировано. Огнем повреждена кухня на всей площади.

В ходе операции из дома вывели 36 человек, включая шесть детей. Пострадала 22-летняя девушка, она госпитализирована. Причины происшествия и размер ущерба устанавливаются.