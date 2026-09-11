Курские стройкомпании пожаловались на нехватку квалифицированных рабочих

Высокий уровень налогов отметили 31% опрошенных Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Курскстат подвел итоги опроса 80 строительных компаний региона за третий квартал 2026 года. Результаты показывают, что отрасль сохраняет стабильность, но сталкивается с кадровым голодом.

Большинство руководителей (57%) оценивают текущее положение дел как удовлетворительное, а 8% — как благоприятное. Оптимизм сохраняется и в прогнозах: подавляющее большинство (84%) не ожидают резких перемен в ближайшие три месяца, а 8% надеются на рост.

Что касается объемов работ, то 20% компаний удалось нарастить показатели по сравнению с предыдущим кварталом, в то время как у 61% они остались неизменными. В четвертом квартале 79% строителей планируют работать в прежнем темпе, а 10% рассчитывают на увеличение заказов.

Основным направлением деятельности остается возведение зданий и сооружений (49% компаний). Однако развитию отрасли мешают внешние факторы. Главная проблема — нехватка квалифицированных рабочих, на которую указали 48% опрошенных. В числе других барьеров — высокая налоговая нагрузка (31%), конкуренция (20%) и задержки платежей от заказчиков (9%).