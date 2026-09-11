В Курской области устанавили информационные аншлаги на границах памятников природы

В этом году запланировано установить 32 аншлага на девяти ООПТ Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области продолжается работа по обустройству особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На границах памятников природы «Колодный лог», «Балка Ченки» (Курский район) и «Балка у села Шипы» (Обоянский район) установлены информационные аншлаги.

Эти территории имеют статус регионального значения и созданы для сохранения редких видов флоры и фауны, в том числе занесенных в Красную книгу РФ.

На новых знаках указаны названия объектов, правовые акты об их создании, а также перечень запрещенных видов деятельности. Для удобства посетителей на аншлаги нанесен QR-код, ведущий на сайт регионального Министерства природных ресурсов, где можно получить подробную информацию о памятниках природы. Всего в текущем году планируется установить 32 таких знака на девяти ООПТ, уточнили в правительстве региона.