В Сеймском округе Курска отключат горячую воду

Стоимость работ с учетом благоустройства территории превысит 124,7 млн рублей Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Курска сообщила об очередном отключении горячей воды со ссылкой на энергетиков.

С 02:00 12 сентября до 18:00 13 сентября АО «РИР Энерго» - «Курская генерация» (предприятие Госкорпорации «Росатом») установят заглушки на реконструируемом участке теплосети, а затем приступят к его демонтажу.

На это время перекроют подачу горячей воды в дома по улице Энгельса, 115/2 (3, 4, 5, 6, 7, а2, а3). Демонтажно/монтажные работы, которые планируют здесь завершить к 10 октября, они пройдут без отключения потребителей.

За это время в городе планируют выполнить реконструкцию участка тепломагистрали по улице Ольшанского общей протяженностью 684 метров.

В мэрии заверили, что в ходе реконструкции смонтируют износостойкие трубы, минимальный срок службы которых составляет 40 лет. Диаметр новых сетей будет больше, чем у старых. Сейчас это 500 мм, будет 600 мм. Это должно увеличить пропускную способность магистрали и улучшить качество подачи горячей воды, а также теплоснабжения окрестных домов.