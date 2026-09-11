В Курске открылся детский культурно-просветительский центр «СоловейКо»

В Курской областной библиотеке для детей и юношества (филиал библиотеки им. Н.Н. Асеева) открылся культурно-просветительский центр «СоловейКо». Проект реализован в рамках нацпроекта «Семья» и призван создать современную среду для развития и досуга подрастающего поколения, пояснили в правительстве региона.

Пространство центра разделено на три тематические зоны:

«ЧитайКо» — площадка для чтения и литературных встреч;

«ИграйКо» — игровая зона с настольными играми и развивающим оборудованием;

«РазвивайКо» — пространство для творчества с использованием интерактивных технологий (мобильный куб и сенсорный стол).

К открытию в помещениях проведен капитальный ремонт: обновлена отделка, заменены освещение и напольное покрытие. Установлена мобильная многофункциональная мебель, позволяющая быстро трансформировать пространство под любые задачи. Кроме того, библиотечный фонд пополнился 549 новыми книгами.

В планах центра — проведение арт-выставок и работа клубов «Мульти-пульти» и «ЛитГерой», направленных на развитие творческих и коммуникативных навыков у детей.