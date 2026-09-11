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НовостиПобеда11 сентября 2026 7:21

Под Курском появился мурал в память о молодогвардейце

Герой Великой Отечественной войны Виктор Третьякевич родился в курском селе Ясенки
Светлана ВОЛКОВА
Виктор Третьякевич был комиссаром подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»

Виктор Третьякевич был комиссаром подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия»

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курской области увековечили память героя «Молодой гвардии» Виктора Третьякевича. На фасаде Ясеновской школы Горшеченского района торжественно открыли мурал с портретом Виктора Третьякевича. Событие приурочили к 102-й годовщине со дня рождения Героя Российской Федерации. Создание арт-объекта стало ключевым этапом проекта «Виктор Третьякевич. Судьба героя».

Выбор места не случаен: Виктор Третьякевич родился в селе Ясенки, а местная школа носит его имя.

Виктор Третьякевич был комиссаром подпольной организации «Молодая гвардия». В 1942 году молодогвардейцы вели активную борьбу с оккупантами: планировали боевые операции и распространяли листовки. Зимой 1943 года Виктор и его соратники были схвачены, подвергнуты жестоким пыткам и казнены. Долгие годы имя героя было несправедливо очернено ложными обвинениями в предательстве, однако позже он был полностью реабилитирован и посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.

Проект «Виктор Третьякевич. Судьба героя» выходит за рамки создания муралов. В ближайшее время в школах региона пройдут показы документально-игрового фильма, который расскажет курянам о мужестве легендарного земляка.