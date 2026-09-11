Днем 11 сентября в Курской области будет до +24

В регионе будет тепло Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 сентября в Курской области ожидается усиление ветра и высокая пожарная опасность. В регионе будет царить переменная облачность. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет западный, днем усилится до 9–14 метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+24°C днем. Видимость на дорогах ограничена до 3–7 километров.

В ряде районов области сохраняется чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности. Из-за износа инфраструктуры возможны перебои в электроснабжении и работе линий связи. Водителей просят соблюдать осторожность на трассах из-за риска ДТП.

Опасных метеорологических явлений не ожидается, сообщили в МЧС региона.