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НовостиОбщество11 сентября 2026 6:25

Днем 11 сентября в Курской области будет до +24

Осадков не ожидается
Ольга ДАНИЛОВА
В регионе будет тепло

В регионе будет тепло

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

11 сентября в Курской области ожидается усиление ветра и высокая пожарная опасность. В регионе будет царить переменная облачность. Днем существенных осадков не прогнозируется. Ветер будет западный, днем усилится до 9–14 метров в секунду. Температура воздуха составит +19…+24°C днем. Видимость на дорогах ограничена до 3–7 километров.

В ряде районов области сохраняется чрезвычайный, пятый класс пожарной опасности. Из-за износа инфраструктуры возможны перебои в электроснабжении и работе линий связи. Водителей просят соблюдать осторожность на трассах из-за риска ДТП.

Опасных метеорологических явлений не ожидается, сообщили в МЧС региона.