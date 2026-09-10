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НовостиОбщество10 сентября 2026 12:47

В Курске на проспекте Плевицкой построили дорогу к школе

Ее введут в эксплуатацию после оценки соответствия выполненных работ
Светлана ВОЛКОВА

В Курске завершено строительство новой дороги протяженностью 330 метров к школе на проспекте Надежды Плевицкой. Двухполосная проезжая часть шириной 3,5 метра каждая, обустроенные тротуары и парковочные места обеспечат удобный и безопасный подъезд к учебному заведению, сообщили в правительстве региона. Также проведены работы по уличному освещению и ливневой канализации.

Подрядчик завершил работы с опережением графика. Специалисты «Курскавтодора» сейчас приступили к освидетельствованию объекта. После оценки соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям, дорога будет введена в эксплуатацию.