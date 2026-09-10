В Курске на проспекте Плевицкой построили дорогу к школе

В Курске завершено строительство новой дороги протяженностью 330 метров к школе на проспекте Надежды Плевицкой. Двухполосная проезжая часть шириной 3,5 метра каждая, обустроенные тротуары и парковочные места обеспечат удобный и безопасный подъезд к учебному заведению, сообщили в правительстве региона. Также проведены работы по уличному освещению и ливневой канализации.

Подрядчик завершил работы с опережением графика. Специалисты «Курскавтодора» сейчас приступили к освидетельствованию объекта. После оценки соответствия выполненных работ проектной документации и требованиям, дорога будет введена в эксплуатацию.