В Курске полиция проверяет студенческие общежития

На днях рейд прошел в Центральном округе Курска Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске проходят рейды по студенческим общежитиям. На днях проверке подверглись общежития Центрального округа Курска.

Особое внимание уделяется молодежи, приехавшей из районов Курской области, рассказали в полиции региона. Отсутствие постоянного родительского контроля и множество соблазнов делают их более уязвимыми.

В этом году уже четверо несовершеннолетних были задержаны по подозрению в сбыте и хранении наркотических средств. Чтобы не допустить дальнейшего пополнения криминальной хроники, подросткам и молодежи разъясняют ответственность за совершение преступлений и правонарушений.

В ходе рейдов полицейские осмотрели жилые помещения, кухни и санитарные блоки. Запрещенных веществ в комнатах и других помещениях не обнаружено. Студентам напомнили об административной ответственности за курение и употребление алкоголя в общественных местах. Также были даны рекомендации о том, как не стать жертвой преступления и не быть вовлеченным в его совершение.

Нарушений общественного порядка, правил внутреннего распорядка, а также случаев опьянения или правонарушений среди несовершеннолетних выявлено не было.