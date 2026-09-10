Почти 7,3 тысячи курских домовладений подключили к газу по программе социальной догазификации

Всего с начала реализации программы догазификации от жителей приняли 12,1 тыс. заявок Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Уровень газификации в Курской области по последним данным составил 86,4%. Как сообщили в правительстве региона, это выше среднероссийского показателя.

Благодаря программе социальной догазификации, стартовавшей в 2021 году, к газу подключено уже почти 7,3 тысячи домовладений. Это составляет 61% от общего числа заключенных договоров.

Всего с начала реализации программы жители подали 12,1 тысячи заявок. Подавляющее большинство из них – 11,9 тысячи – уже перешли в стадию заключения договоров, а 10,7 тысячи исполнены до границ участков.

Так, в Курской области принято 176 заявок от СНТ, оформлено 155 договоров, а по 21 товариществу уже выполнено подключение.