В Курск передали 33 единицы дорожной и коммунальной техники из Москвы

Технику передадут на баланс региональных Минтранса и Министерства ЖКХ и ТЭК Фото: Даниил НАЙХИН. Перейти в Фотобанк КП

Из столицы в Курск передали еще 33 единицы дорожной и коммунальной техники, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

Минувшей зимой область из столицы получила 75 единиц техники, в основном снегоуборочной. В мае 2026 года поступило еще 46 машин для уборки и нужд ЖКХ.

Поступившие сейчас 33 единицы техники передадут на баланс региональных Минтранса и Министерства ЖКХ и ТЭК. Машины используют для уборки и обработки дорог и тротуаров, а также вывоза отходов, обслуживания инженерных систем, полива и ликвидации аварий и других работ. Технику также задействуют в курском приграничье при восстановлении.