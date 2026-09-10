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НовостиОбщество10 сентября 2026 10:16

В Курске пройдет семейный игровой турнир «Кибер-Папа»

Приглашают пап в возрасте до 50 лет и их детей
Светлана ВОЛКОВА

12 сентября в 11:00 в Курске пройдет семейный игровой турнир «Кибер-Папа». Как сообщили в мэрии города, мероприятие состоится на базе молодежного центра «Спектр». Он расположен по адресу ул. Хуторская, 12В. К участию приглашаются семейные команды: папы в возрасте до 50 лет и их дети в возрасте от 8 до 16 лет.

Турнир пройдет в следующих диджитал-дисциплинах: спортивный симулятор волейбола, а также ритм-симулятор Just Dance и спортивный симулятор FIFA.

Для регистрации нужно заполнить заявку: forms.yandex.ru/cloud/6a9f...

и связаться с организаторами по телефону в Курске 25-09-39. Также по этому же номеру можно задать уточняющие вопросы.