В Курске пройдет ежегодная ярмарка «Осень – 2026»

Свою продукцию представят фермеры, сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 сентября в Курске пройдет ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2026». Для удобства горожан торговля будет организована на четырех площадках: на Центральном рынке, площади Комарова, у комплекса «Волокно» и на новой локации — возле ТЦ «Бумеранг».

Ярмарочный формат остается востребованным у жителей региона. Свою продукцию представят сельхозпроизводители, фермеры и предприятия потребкооперации. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров: от сезонных овощей и фруктов до мясной, молочной и хлебобулочной продукции. Координацию поставок осуществляет региональное Министерство сельского хозяйства.

Особое внимание уделяется качеству и безопасности товаров, сообщили в правительстве региона. Вся продукция животного происхождения пройдет обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Мероприятие пройдет при поддержке силовых структур с соблюдением всех установленных требований безопасности.