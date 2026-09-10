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НовостиЭкономика10 сентября 2026 8:14

В Курске пройдет ежегодная ярмарка «Осень – 2026»

Мероприятие состоится в четырех точках города
Светлана ВОЛКОВА
Свою продукцию представят фермеры, сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств

Свою продукцию представят фермеры, сельхозпроизводители и владельцы личных подсобных хозяйств

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

26 сентября в Курске пройдет ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Осень – 2026». Для удобства горожан торговля будет организована на четырех площадках: на Центральном рынке, площади Комарова, у комплекса «Волокно» и на новой локации — возле ТЦ «Бумеранг».

Ярмарочный формат остается востребованным у жителей региона. Свою продукцию представят сельхозпроизводители, фермеры и предприятия потребкооперации. Покупателям предложат широкий ассортимент товаров: от сезонных овощей и фруктов до мясной, молочной и хлебобулочной продукции. Координацию поставок осуществляет региональное Министерство сельского хозяйства.

Особое внимание уделяется качеству и безопасности товаров, сообщили в правительстве региона. Вся продукция животного происхождения пройдет обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу. Мероприятие пройдет при поддержке силовых структур с соблюдением всех установленных требований безопасности.