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НовостиОбщество10 сентября 2026 6:14

10 сентября в Курской области будет до +29

Осадков нет в прогнозе
Ольга ДАНИЛОВА
10 сентября в регионе будет жарко

10 сентября в регионе будет жарко

Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

10 сентября в области ожидается переменная облачность, осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит +7…+12°, днем воздух прогреется до +24…+29°. Ветер южный: ночью 3–8 м/с, днем усилится до 9–14 м/с. Видимость на дорогах составит 3–7 километров.

Местами по области сохраняется чрезвычайный пятый класс, предупреждает ГУ МЧС региона. Кроме того, сохраняется вероятность локальных ЧС. Возможны перебои в работе ЛЭП и систем жизнеобеспечения, рост числа ДТП, а также пожары в жилых и производственных помещениях.