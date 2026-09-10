Для курских избирателей изготовили 3 414 276 бюллетеней

Кандидаты поборются за места в законодательных органах власти Фото: Светлана ВОЛКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Курске состоялась передача избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов ГосДумы и Курской областной Думы от типографии к Избирательной комиссии региона.

Как сообщает избирком Курской области, всего изготовлено 3 414 276 бюллетеней, из которых по выборам депутатов ГосДумы - 1 714 000 (по 857 тысяч на каждый из двух одномандатных округов и по 857 тысяч по федеральному округу); по выборам депутатов Курской облДумы - 1 700 276 (по 850 138 по единому и по одномандатным округам).

Изготовленные избирательные бюллетени прошли проверку на соответствие требованиям, а также наличие степеней защиты - специальной тангирной сетки и микрошрифта. Напоминаем, что досрочное голосование на этих выборах пройдет с 15 по 17 сентября, а основные дни голосования - 18, 19 и 20 сентября.