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НовостиПроисшествия9 сентября 2026 15:00

Курянина осудили за повторную поездку в состоянии опьянения

Мужчина заплатит 300 тысяч рублей штрафа
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчины. Местного жителя признали виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

Курянин, ранее судимый за поездку в нетрезвом виде, вновь сел за руль автомобиля Kia Spectra после употребления спиртного.

На улицах Курска автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции.

- Проверка подтвердила у водителя состояние опьянения, а также наличие у него судимости за аналогичное преступление, - прокомментировали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам принудительных работ и лишили прав на 4 года 6 месяцев. Кроме того, ему придется выплатить 300 тысяч рублей штрафа.