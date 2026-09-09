Курянина осудили за повторную поездку в состоянии опьянения

Фото из архива КП

Прокуратурой Центрального административного округа Курска поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчины. Местного жителя признали виновным в повторном управлении машиной в состоянии опьянения.

Курянин, ранее судимый за поездку в нетрезвом виде, вновь сел за руль автомобиля Kia Spectra после употребления спиртного.

На улицах Курска автомобиль остановили сотрудники Госавтоинспекции.

- Проверка подтвердила у водителя состояние опьянения, а также наличие у него судимости за аналогичное преступление, - прокомментировали в прокуратуре Центрального административного округа города Курска.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам принудительных работ и лишили прав на 4 года 6 месяцев. Кроме того, ему придется выплатить 300 тысяч рублей штрафа.