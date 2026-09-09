В Курской области завершается ремонт трассы, соединяющей два района

Фото правительства Курской области

В Курской области завершен основной этап работ по ремонту на трассе Дьяконово - Суджа - граница с Украиной - Любимовка - поселок им. К. Либкнехта в Курчатовском районе. Протяженность обновленного участка составляет 21,4 км. Об этом рассказали в правительстве региона.

В настоящее время подрядчик занимаются восстановлением обочин на объекте, их ширина составит 2 метра, толщина - около 40 сантиметров. Кроме того, проведена расчистка откосов от деревьев и кустарников, уложены выравнивающий слой из черного щебня и верхний слой из асфальтобетонной смеси, выполнен ремонт посадочных площадок и водопропускных труб.

- На финальном этапе установят два новых автопавильона, металлическое барьерное ограждение и пластиковые сигнальные столбики, - рассказали в пресс-службе правительства Курской области.

Также рабочие заменят дорожные знаки на новые и нанесут горизонтальную дорожную разметку.