В Курской области на 9-летнего ребенка напала бродячая собака

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Октябрьский районный суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в пользу 9-летнего ребенка, укушенного бродячей собакой.

С иском в суд обратился прокурор района после проведенной ведомством проверки, которая выявила нарушения.

- Администрацией района контракт на отлов безнадзорных животных на 2026 год заключен, но мероприятия осуществлялись в недостаточном объеме, - уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Суд удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. В пользу пострадавшего взыскали 50 тысяч рублей.