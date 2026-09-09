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НовостиПроисшествия9 сентября 2026 12:01

В Курской области на 9-летнего ребенка напала бродячая собака

Суд взыскал с местной администрации компенсацию в пользу пострадавшего
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Октябрьский районный суд взыскал с местной администрации компенсацию морального вреда в пользу 9-летнего ребенка, укушенного бродячей собакой.

С иском в суд обратился прокурор района после проведенной ведомством проверки, которая выявила нарушения.

- Администрацией района контракт на отлов безнадзорных животных на 2026 год заключен, но мероприятия осуществлялись в недостаточном объеме, - уточнили в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Суд удовлетворил заявленные исковые требования в полном объеме. В пользу пострадавшего взыскали 50 тысяч рублей.