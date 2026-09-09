Курянин выплатил компенсацию дочери насмерть сбитого им человека только после вмешательства судебных приставов

Фото УФССП России по Курской области

В Курской области с водителя, сбившего пешехода насмерть, взыскали компенсацию морального вреда в пользу дочери погибшего. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

28-летний курчатовец, находившийся за рулем автомобиля, отвлекся на мобильный телефон и сбил мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с супругой. Пострадавший скончался в больнице.

Виновник аварии был приговорен судом к 2 годам принудительных работ и лишению прав на 2 года. Кроме того, он должен был выплатить 500 тысяч рублей дочери сбитого им мужчины.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов по Курчатовскому району. Мужчина получил уведомление от судебного пристава, но деньги в установленный срок не выплатил.

Сотрудник ведомства обратил взыскание на счета должника, запретил регистрационные действия в отношении принадлежащего ему имущества, ограничил его в праве выезда за пределы РФ.

- Результатом принятых мер стало погашение задолженности в полном объеме: поступившие денежные средства в размере 500 тысяч рублей были направлены дочери погибшего, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Курской области.