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НовостиПроисшествия9 сентября 2026 8:59

Курянка перевела мошенникам 433 тысячи рублей, надеясь получить компенсацию за некачественное лекарство

Злоумышленники каждый день звонили пенсионерке с требованиями новых сумм
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске 78-летняя пенсионерка стала жертвой обмана. Преступники пообещали ей крупную компенсацию за ранее приобретенные лекарства.

По совету соседки курянка купила рекламный буклет, где были представлены различные препараты, и заказала один из них. Через некоторое время пенсионерке позвонила женщина. Она рассказала, что потерпевшей якобы положена компенсация, так как фирма-изготовитель оказалась недобросовестной.

Чтобы получить 750 тысяч рублей компенсации пенсионерке нужно было лишь внести госпошлину в размере 45 тысяч рублей. Доверчивая курянка отправила деньги на указанный счет.

- После этого мошенники ежедневно звонили потерпевшей, и каждый диалог заканчивался новым переводом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Общая сумма ущерба достигла 433 тысячи рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.