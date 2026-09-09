Курянка перевела мошенникам 433 тысячи рублей, надеясь получить компенсацию за некачественное лекарство

Фото из архива КП

В Курске 78-летняя пенсионерка стала жертвой обмана. Преступники пообещали ей крупную компенсацию за ранее приобретенные лекарства.

По совету соседки курянка купила рекламный буклет, где были представлены различные препараты, и заказала один из них. Через некоторое время пенсионерке позвонила женщина. Она рассказала, что потерпевшей якобы положена компенсация, так как фирма-изготовитель оказалась недобросовестной.

Чтобы получить 750 тысяч рублей компенсации пенсионерке нужно было лишь внести госпошлину в размере 45 тысяч рублей. Доверчивая курянка отправила деньги на указанный счет.

- После этого мошенники ежедневно звонили потерпевшей, и каждый диалог заканчивался новым переводом, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Общая сумма ущерба достигла 433 тысячи рублей.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждено уголовное дело.