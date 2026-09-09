В Курской области подростку, спровоцировавшему ДТП, придется выплатить компенсацию за разбитую машину

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Черемисиновский районный суд взыскал с подростка и его родителей материальный ущерб за машину, поврежденную им в ДТП.

Зимой 2026 года 17-летний подросток, не имея прав и полиса ОСАГО, двигался на своей машине по улице Вокзальной в поселке Черемисиново. Когда молодой человек резко снизил скорость и стал поворачивать налево, сзади в него врезался другой автомобиль.

- Водитель, следовавшего за ним авто, не успел сориентироваться и допустил столкновение с ним. Оба транспортных средства получили механические повреждения, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Второй участник аварии обратился в суд, требуя взыскать с юноши стоимость ремонта свой машины - 274 тысячи рублей.

В суде подросток заявил, что виновным в ДТП себя не считает. Суд, правда, пришел к выводу, что виновниками аварии были оба участника, и удовлетворил требования истца частично, взыскав с молодого человека половину суммы.