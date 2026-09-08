В Курске на проспекте А. Дериглазова настроена «зеленая волна»

Фото правительства Курской области

В Курске завершена настройка светофоров на проспекте А. Дериглазова. Теперь на участке от улицы Е. Клевцова до дома №73 введено координированное управление - «зеленая волна», когда приборы переключаются на зеленый сигнал с заданной периодичностью. Об этом рассказали в правительстве Курской области.

- Чтобы проехать весь путь без остановок во время красного сигнала светофора, необходимо двигаться со скоростью около 50 километров в час, - рассказали в пресс-службе правительства региона.

Уточняется, что алгоритм работы светофоров настроен с учетом аналитических данных об интенсивности транспортного потока и пропускной способности участка улицы. При этом направление «зеленой волны» меняется: утром она упрощает проезд в сторону центра города, вечером - в обратном направлении.

Управление светофорами производится через автоматизированную систему, это дает возможность оперативно корректировать графики.

Оценить эффективность «зеленой волны» помогут камеры фотовидеофиксации и системы мониторинга параметров транспортного потока. Так, детекторы в районе дома №63 зафиксировали рост средней скорости автотранспорта на 5%, а интенсивности потока - на 4,5% по сравнению с показателями 2025 года.