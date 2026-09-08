Курянин получил 5 суток ареста за брань в общественном месте

Фото из архива КП

Житель Железногорска осужден за нецензурную брань в общественном месте. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Курской области.

Нетрезвый 38-летний мужчина находился в развлекательном заведении. В какой-то момент его поведение стало настолько вопиющим, что сотрудникам заведения пришлось вызвать полицию.

- Мужчина громко и беспричинно выражался нецензурной бранью, в связи с чем были вызваны сотрудники полиции, - рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В суде нарушитель рассказал, что в заведении работала его мать. Он попросил у нее бутылку водки, но женщина отказала. Это и стало причиной безобразного поведения подсудимого.

К слову, ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка. Железногорский городской суд отправил курянина под арест на 5 суток.