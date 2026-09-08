В Курской области двоих сотрудников дорожной организации обвиняют в мошенничестве на 15 млн рублей

Фото прокуратуры Курской области

Прокуратура Курской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины. Бывшего директора дорожной организации и его 57-летнюю подчиненную обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2019 году с организацией был заключен государственный контракт на капитальный ремонт дороги. По контракту подрядчик должен был вывезти фрагменты демонтированного дорожного покрытия и другие отходы на специализированный полигон. Данные обязательства не были выполнены, однако с 2019 по 2021 год обвиняемые внесли в документацию недостоверные сведения о расходах, которые они якобы понесли на размещение отходов.

- Организации были перечислены денежные средства в размере свыше 15 млн рублей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Курской области.

Уголовное дело рассмотрит Кировский районный суд Курска.

Уточняется, что в целях возмещения причиненного ущерба в суд направлен иск о взыскании указанной суммы в бюджет.