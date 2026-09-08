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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 11:00

Курянин забыл запереть машину и лишился обручального кольца

Трое злоумышленников обыскали авто, унесли и пропили золотое украшение
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Курске полицейские раскрыли кражу обручального кольца из машины, припаркованной на проспекте Дериглазова. Владелец всегда снимал украшение перед рабочей сменой. В этот раз он поступил так же, а приехав домой, оставил кольцо в незапертой машине.

Ночью трое ранее судимых мужчин обнаружили открытую дверцу авто и забрали кольцо и 200 рублей. Золото злоумышленники решили продать.

- Вскоре украшение за 1000 рублей у них согласился приобрести прохожий. Деньги троица потратила на спиртное, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Личности фигурантов были установлены. На допросе они пообещали возместить причиненный ущерб, который составил около 11 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.