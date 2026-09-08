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НовостиОбщество8 сентября 2026 9:00

В поселке Медвенка начался второй этап благоустройства «Советского сада»

Подрядчик обустроит зоны отдыха для детей и взрослых
Марина МАКОВЛЕВА
Фото администрации Медвенского района

Фото администрации Медвенского района

В поселке Медвенка стартовал второй этап благоустройства парка «Советский сад».

- Подрядчику предстоит освоить территорию площадью 12,2 тысяч квадратных метров и обустроить сразу пять функциональных зон, - рассказали в правительстве Курской области.

В спортивной зоне появятся площадка для командных игр, уличные тренажеры, волейбольная площадка и велодорожки. Для детей будут обустроены игровые комплексы, карусели, качели и песочницы.

На прибрежной территории будет создана набережная с пляжем, где установят шезлонги, раздевалки и спасательный пост.

Для проведения открытых концертов и мероприятий будет обустроена смотровая площадка с амфитеатром.

Кроме того, подрядчик ООО «УКС» уложит деревянный настил, резиновую плитку и песчаное покрытие, смонтирует ограждение сцены и установит светильники.