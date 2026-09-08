В Курской области «Мазда» улетела в кювет

Фото из архива КП

В Беловском районе иномарка вылетела в кювет, водитель пострадал.

Инцидент произошел 7 сентября. 47-летний водитель автомобиля «Мазда 3» двигался со стороны автодороги «Обоянь - Суджа» в сторону села Гочево Беловского района. На 12 км дороги «Белая - Бобрава - «Обоянь - Суджа» он попал в ДТП.

- Не справился с управлением и допустил съезд в левый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Автомобилист получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.