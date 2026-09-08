В Курске на детской площадке на 11-летнюю девочку рухнула металлическая конструкция

В Курске следователи проводят проверку по появившихся в средствах массовой информации сведениях о травмировании девочки на детской площадке областного центра.
- Выявлено сообщение о получении 11-летней девочкой телесных повреждений на детской площадке во дворе жилого дома по проспекту Энтузиастов, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.
По данным СМИ, причиной ЧП стала расшатанная подростками конструкция для выбивания ковров, которая в результате упала на ребенка. Школьнице потребовалась медицинская помощь.
В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход и результаты проверки находятся на контроле исполняющего обязанности руководителя следственного управления региона Никиты Севостьянова.