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НовостиПолитика8 сентября 2026 6:31

Жители Курской области остались без света из-за ударов ВСУ

Из-за повреждения ЛЭП электричество пропало в трех населенных пунктах
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки в Курской области сбили 161 вражеский беспилотник различного типа. Артиллерия по отселенным районам применена 88 раз. Зафиксировано 17 атак беспилотников с помощью взрывных устройств. Пострадавших нет.

- В результате атак в Беловском районе повреждена ЛЭП, нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах (Слобода Белая, Песчаное, Гирьи), - отмечает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Уточняется, что восстановление электроснабжения будет проводиться, когда позволит оперативная обстановка.

В селе Илек повреждена кровля частного дома, другой дом полностью сгорел. В селе Песчаное повреждения получил магазин.

В Хомутовском районе поврежден объект энергетики, нарушений электроснабжения не зафиксировано.