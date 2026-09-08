Жители Курской области остались без света из-за ударов ВСУ

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За прошедшие сутки в Курской области сбили 161 вражеский беспилотник различного типа. Артиллерия по отселенным районам применена 88 раз. Зафиксировано 17 атак беспилотников с помощью взрывных устройств. Пострадавших нет.

- В результате атак в Беловском районе повреждена ЛЭП, нарушено электроснабжение в трех населенных пунктах (Слобода Белая, Песчаное, Гирьи), - отмечает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Уточняется, что восстановление электроснабжения будет проводиться, когда позволит оперативная обстановка.

В селе Илек повреждена кровля частного дома, другой дом полностью сгорел. В селе Песчаное повреждения получил магазин.

В Хомутовском районе поврежден объект энергетики, нарушений электроснабжения не зафиксировано.