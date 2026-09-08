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НовостиПроисшествия8 сентября 2026 6:01

В Курске мужчину обвиняют в убийстве 83-летней матери

Житель областного центра заключен под стражу
Марина МАКОВЛЕВА
Фото СУ СК РФ по Курской области

Фото СУ СК РФ по Курской области

Житель Курской области заключен под стражу по обвинению в убийстве своей матери. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.

Следователь Сеймского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Курской области предъявил 54-летнему местному жителю обвинение в убийстве.

30 августа мужчина поругался со своей пожилой матерью и набросился на пенсионерку.

- Обвиняемый, находясь в квартире одного из многоквартирных домов по улице Конорева города Курска, в ходе возникшего конфликта нанес своей 83-летней матери множественные телесные повреждения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Женщина скончалась на месте.

Совместными усилиями следователя СК и сотрудников полиции мужчина был задержан, по ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.