В Курске мужчину обвиняют в убийстве 83-летней матери

Фото СУ СК РФ по Курской области

Житель Курской области заключен под стражу по обвинению в убийстве своей матери. Об этом рассказали в СУ СК РФ по региону.

Следователь Сеймского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Курской области предъявил 54-летнему местному жителю обвинение в убийстве.

30 августа мужчина поругался со своей пожилой матерью и набросился на пенсионерку.

- Обвиняемый, находясь в квартире одного из многоквартирных домов по улице Конорева города Курска, в ходе возникшего конфликта нанес своей 83-летней матери множественные телесные повреждения, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Курской области.

Женщина скончалась на месте.

Совместными усилиями следователя СК и сотрудников полиции мужчина был задержан, по ходатайству следователя ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели.