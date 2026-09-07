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НовостиОбщество7 сентября 2026 15:01

Курянин стал фигурантом уголовного дела из-за долга по алиментам

Чтобы избежать наказания, мужчине пришлось заплатить 155 тысяч рублей
Марина МАКОВЛЕВА
Фото УФССП России по Курской области

Фото УФССП России по Курской области

45-летнему курянину пришлось заплатить 155 тысяч рублей долга по алиментам, чтобы избежать уголовного наказания.

Житель Курска обязан выплачивать алименты на 14-летнего сына. Исполнительное производство в отношении мужчины находится в отделении судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Курску.

Поначалу курянин аккуратно платил алименты, но затем платежи стали нерегулярными. Судебный пристав привлек его к административной ответственности.

Отбыв 50 часов обязательных работ, мужчина так и не начал платить алименты. Поэтому в отношении должника было возбуждено уголовное дело.

- В процессе расследования уголовного дела он выплатил задолженность по алиментам в полном объеме, перечислив 155 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Курской области.

После этого уголовное дело было прекращено.