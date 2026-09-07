В Курской области на трассе перевернулся КамАЗ

Фото из архива КП

В Касторенском районе на дороге перевернулся КамАЗ, водитель и пассажир получили травмы. ДТП произошло утром 6 сентября на 8 км автодороги «Касторное - Верхотопье».

- Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем «КамАЗ - 43118», осуществляя движение со стороны деревни Мелавка в направлении поселка Касторное Касторенского района Курской области, не справился с управлением, - рассказали в Госавтоинспекции Курской области.

Грузовик съехал в кювет и опрокинулся. 30-летний водитель и 40-летний пассажир получили травмы.