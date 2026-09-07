В Курской области легковушка протаранила опору ЛЭП, пострадали трое

Фото из архива КП

В Обояни «Лада Калина» врезалась в опору ЛЭП, пострадали трое молодых людей от 17 до 20 лет. Авария зафиксирована утром 6 сентября на улице Курской.

20-летний водитель автомобиля «Лада Калина» двигался со стороны Курска в направлении поселка Солнцево. Он не справился с управлением и съехал на правую обочину, где врезался в опору ЛЭП.

- В результате ДТП водитель 2006 года рождения, пассажиры 2008 года рождения и 2009 года рождения автомобиля «Лада Калина» получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение, - сообщает Госавтоинспекция Курской области.