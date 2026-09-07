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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 13:02

Курянин обнес квартиру знакомого, пока тот спал

Мужчина переоделся в одежду потерпевшего и унес робот-пылесос, деньги и документы
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Житель Курска сообщил в полицию о пропаже имущества из квартиры. Под подозрением оказался 41 летний мужчина.

Как выяснилось, накануне потерпевший и подозреваемый вместе выпивали. Когда хозяин квартиры уснул, гость забрал робот пылесос и портмоне с документами и деньгами. Кроме того, он надел куртку и кроссовки потерпевшего, а свои вещи оставил.

Куртку и обувь удалось изъять сразу.

- Робот пылесос обнаружен позднее - он находился в организации, куда злоумышленник сдал устройство на хранение, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о краже. Злоумышленнику может грозить до 5 лет лишения свободы.