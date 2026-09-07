В Курске к отопительному сезону готовы 1516 многоэтажек

Фото из архива КП

В Курске более 1,5 тысячи многоэтажек готовы к отопительному сезону. Об этом сообщает администрация города.

- Из 1780 многоквартирных домов, которые находятся в управлении УК, сдано 1516, - отметили в городском руководстве.

На данный момент ЖСК-135, ЖСК-14, ЖСК-69, ТСЖ Овечкина, 14, ТСЖ Уют, ТСЖ Союзная, 71а получили акты технической готовности многоэтажек к отопительному сезону.

В планах ЖСК-27 до 11 сентября допустить к проверке приборы учета тепловой энергии на отопление и горячую воду.

ЖСК-45 собирается произвести промывку, опрессовку, наладку систем в доме № 118 по улице Радищева 8 сентября.

В ЖСК-50, ТСЖ-93, ТСЖ Престиж, ЖСК-99 приемку тепловых пунктов проведут 9 сентября, в ТСЖ Песковское - 8 сентября.

До 11 сентября «ТСЖ Купец» и ТСЖ ЖСК-28 выполнят опрессовку ГВС.

ЖСК 45 и ЖСК 84 не приступили к подготовке жилищного фонда к отопительному сезону.

Еще ряд управляющих организаций пока не получили паспорта обеспечения готовности к началу прошлого отопительного сезона.