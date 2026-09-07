В Курской области 11-летний ребенок оказался под колесами легковушки

Фото из архива КП

В Солнцевском районе «Волга» сбила 11-летнего ребенка. Инцидент произошел вечером 4 сентября около дома №33 по улице 1-я Пушкина поселка Солнцево.

- Водитель 1966 года рождения, управляя автомобилем «ГАЗ 310220», осуществляя движение из села Субботино Солнцевского района в хутор Семяновка Обоянского района Курской области, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2015 года рождения, - прокомментировали в Госавтоинспекции Курской области.

Ребенок попал в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.