В Курске неизвестная устроила погром на улице Ленина

Фото: фрагмент с записи камер видеонаблюдения

В Курске камеры видеонаблюдения запечатлели вандалов, устроивших погром на недавно благоустроенной улице Ленина. Об этом рассказал глава администрации города Евгений Маслов.

- Не успели мы украсить, как кто-то днем умудрился уничтожить клумбы, разорвать книги. Я полностью разделяю ваше возмущение - у самого просто нет слов, - поделился градоначальник.

При изучении камер видеонаблюдения оказалось, что разрушенные клумбы - дело рук женщины. На записи видно, как она вырывает растения из вазонов, пинает их, рвет книги с энергией, достойной лучшего применения. Фотозону с книгой же предположительно испортила девочка.

Фото: фрагмент с записи камер видеонаблюдения

- Наши службы уже подали заявление в правоохранительные органы. Наказание, конечно, будет. Порча муниципального имущества - это ответственность, - подчеркнул Евгений Маслов.

Также глава администрации Курска призвал жителей бережно относиться к тому, что сделано для общего комфорта.