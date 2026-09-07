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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 10:31

В Курске неизвестная устроила погром на улице Ленина

Недавно установленный декор привлек внимание вандалов
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: фрагмент с записи камер видеонаблюдения

Фото: фрагмент с записи камер видеонаблюдения

В Курске камеры видеонаблюдения запечатлели вандалов, устроивших погром на недавно благоустроенной улице Ленина. Об этом рассказал глава администрации города Евгений Маслов.

- Не успели мы украсить, как кто-то днем умудрился уничтожить клумбы, разорвать книги. Я полностью разделяю ваше возмущение - у самого просто нет слов, - поделился градоначальник.

При изучении камер видеонаблюдения оказалось, что разрушенные клумбы - дело рук женщины. На записи видно, как она вырывает растения из вазонов, пинает их, рвет книги с энергией, достойной лучшего применения. Фотозону с книгой же предположительно испортила девочка.

Фото: фрагмент с записи камер видеонаблюдения

Фото: фрагмент с записи камер видеонаблюдения

- Наши службы уже подали заявление в правоохранительные органы. Наказание, конечно, будет. Порча муниципального имущества - это ответственность, - подчеркнул Евгений Маслов.

Также глава администрации Курска призвал жителей бережно относиться к тому, что сделано для общего комфорта.

В Курске женщина разгромила клумбы на улице Ленина. Видео: официальный канал Евгения Маслова