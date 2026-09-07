Курянин приехал покупать мотоцикл и скрылся на нем, не заплатив

Фото из архива КП

В Курске полицейские расследуют уголовное дело в отношении жителя Курчатова, который обманом завладел чужим мотоциклом.

28-летний молодой человек заранее разработал преступный план. Он нашел в интернете объявление о продаже мотоцикла стоимостью 105 тысяч рублей. Покупатель и продавец из Курска договорились о встрече.

Курчатовец попросил знакомого довести его до областного центра, не уточнив цель поездки. По пути мужчина купил мотошлем и попросил водителя ждать его на остановке.

На встрече с продавцом злоумышленник осмотрел мотоцикл, показал наличные и попросил совершить пробную поездку. Курянин разрешил испытать технику в деле.

- Сев на мотоцикл, фигурант уехал и не вернулся. Не дождавшись своего имущества, курянин обратился с заявлением в полицию, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

Злоумышленника удалось отыскать в кратчайшие сроки. Пока он отдыхал на даче, к его матери пришли полицейские.

Мужчина стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве. Мотоцикл будет возвращен владельцу.