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НовостиПроисшествия7 сентября 2026 8:00

В Курской области суд рассмотрит уголовное дело о коммерческом подкупе

Сотрудник предприятия получал деньги за ускорение процесса приемки работ
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Железногорским межрайонным прокурором направлено в суд уголовное дело в отношении работника предприятия. Его обвиняют в коммерческом подкупе.

По версии следствия, обвиняемый, работавший в одном из подразделений организации инженером-строителем, получил от индивидуального предпринимателя 50 тысяч рублей. За это он должен был ускорить процесс согласования документов на оплату и содействовать в приемке работ по благоустройству пешеходной зоны, которые на самом деле не были завершены.

Аналогичным образом сотрудник предприятия получил от этого же предпринимателя еще 62 тысяч рублей за ускоренное согласование документов по оплате благоустройства парка.

- Общая сумма незаконного вознаграждения составила 112 тысяч рублей, - уточнили в Железногорской межрайонной прокуратуре.

Уголовное дело направлено в суд.