В Курской области ВСУ нанесли удар по объекты энергетики

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

С 9.00 6 сентября до 9.00 7 сентября над территорией Курской области сбили 133 вражеских беспилотника различного типа. Артиллерия применена по отселенным районам 90 раз. 14 раз беспилотники нанесли удары с помощью взрывных устройств. Пострадавших среди жителей нет. Об этом сообщает губернатор региона Александр Хинштейн.

- В результате атак в Рыльском районе поврежден объект энергетики, нарушено электроснабжение в 45 домах, - рассказал глава Курской области.

Кроме того, в деревне Труфановка повреждены крыша дома и окно.

В поселке Сосновый Бор Беловского района загорелись три частных дома. В селе Бобрава повреждения получили крыша и окно хозпостройки.