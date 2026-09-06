Найденный на улице Курска двухлетний малыш воспитывается в многодетной семье

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова рассказала о судьбе найденного на улице двухлетнего малыша. История произошла 4 сентября в Курске. В 12:00 на улице Суворовской женщина обнаружила мальчика и сразу обратилась в полицию.

- Я подключилась к поиску родителей и срочно выехала в 1 отдел полиции. Спустя некоторое время к нам пришла мама ребенка, которая ранее уже обратилась в службу спасения, - рассказала омбудсмен.

Как оказалось, в семье воспитывают шестеро детей. Ранее они находились под наблюдением органов системы профилактики. От помощи социальных служб и гуманитарной поддержки мама отказалась.