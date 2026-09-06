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НовостиОбщество6 сентября 2026 6:39

145 украинских беспилотников сбили над Курской областью за минувшие сутки

В одном из районов пострадал 52-летний мужчина
Анна ГРЕБЕНКИНА

145 украинских беспилотников сбили над Курской областью за минувшие сутки. Сводкой об оперативной обстановки поделились в правительстве региона 6 сентября. 70 раз враг применил артиллерию по отселенным районам. 11 раз беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

По данным властей, в селе Толпино Кореневского района при атаке пострадал 52-летний мужчина. Также поврежден КаМАЗ.

В слободе Белой Беловского района посекло автомобиль. В посёлке Песчанский повреждены кровля гаража и забор.

В селе Калиновка Рыльского района в результате удара оказался уничтожен дом.

В посёлке Конышевка Конышевского района повреждены забор и окно домовладения.

За минувшие сутки в регионе никто не погиб.