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НовостиПолитика5 сентября 2026 6:38

Два человека ранены в результате ударов ВСУ по Курской области

Над регионом сбили 209 украинских беспилотников
Марина МАКОВЛЕВА
Фото: официальный канал Александра Хинштейна

Фото: официальный канал Александра Хинштейна

За минувшие сутки над Курской областью сбито 209 вражеских беспилотников различного типа. 64 раза по отселенным районам применена артиллерия. Беспилотники произвели 27 атак с помощью взрывных устройств. Два мирных жителя получили ранения.

- В селе Колячек Хомутовского района пострадал 70-летний мужчина. В городе Рыльске ранена 16-летняя девушка: у нее ссадина спины, - сообщает губернатор Курской области Александр Хинштейн.

В селе Колячек Хомутовского района повреждения получили фасад и остекление веранды дома, машина. В поселке Георгиевский сгорел дом.

В Кореневском районе поврежден объект энергетики. В настоящее время электроснабжение восстановлено по резервной схеме.

В поселке Реутчанский Медвенского района зафиксированы повреждения машины, фасада и остекления дома.

В слободе Белой Беловского района повреждены две машины, фасад, остекление и забор дома.

В селе Степановка Рыльского района уничтожена машина.

В Рыльске посечены фасады и остекление многоквартирного дома, повреждены две машины.