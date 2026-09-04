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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 15:02

Курянку, ударившую сожителя тарелкой, отправили в колонию

Женщина систематически избивает возлюбленного первым, что попадется под руку
Марина МАКОВЛЕВА
Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Фото объединенной пресс-службы судебной системы Курской области

Щигровский районный суд вынес обвинительный приговор 61-летней женщине. Курянка уже не в первый раз предстает перед судом за избиения своего сожителя.

Ранее подсудимая орудовала сковородой и черствым хлебом, на сей раз орудием преступления стала тарелка.

В апреле 2026 года женщина выпивала вместе со своим сожителем. Пара поссорилась и курянка набросилась на мужчину.

- Нанесла сожителю удар керамической в область лица, причинив ему физическую боль и телесное повреждение, - сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

Женщина признала вину и раскаялась. С учетом ранее назначенного наказания ее приговорили к 3 годам 8 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.