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НовостиПроисшествия4 сентября 2026 13:28

В Курском районе пенсионерка польстилась на легкий заработок и лишилась 435 тысяч рублей

Мошенники получили доступ к банковскому счету женщины
Марина МАКОВЛЕВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Жительница Курского района лишилась своих сбережений, пытаясь заработать.

69-летней женщине позвонил неизвестный с предложением дополнительного заработка.

- В ходе общения злоумышленник убедил женщину перейти по присланной ссылке, в результате чего к ее смартфону был предоставлен полный доступ, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Курской области.

На гаджет пенсионерки были установлены приложения, якобы предназначенные для инвестирования. Сперва злоумышленники перевели на счет курянки 1 тысячу рублей, которую она якобы заработала. Но в дальнейшем мошенники оформили на женщину кредит и перевели средства с банковской карты потерпевшей на подконтрольные им счета.

В итоге курянка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Причиненный ей ущерб составил 435 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.