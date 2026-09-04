В Курчатовском районе ремонтируют участок трассы

Фото правительства Курской области

В Курчатовском районе продолжается ремонт участка дороги «Крым» - Иванино, которая входит в опорную сеть РФ. Его протяженность составляет 17,3 км.

- Участки трассы, на которой ведут ремонт, проходят через три района нашей области: Октябрьский, Курчатовский, Большесолдатский, - отметили в пресс-службе правительства Курской области.

В настоящее время дорожники завершают укладку органоминеральной смеси из щебня, асфальтогранулята, битумов и других компонентов. На ряде участков уже началась укладка верхнего слоя асфальта.

После завершения работ на трассе будут заменены барьерные ограждения и старые дорожные знаки.