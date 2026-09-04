Курянин, выпивавший в компании новой знакомой, остался без телефона и без денег на счету

Фото из архива КП

Жительница Воронежа обокрала курянина, похитив деньги с его банковской карты. Потерпевший обратился в полицию Курска. Он рассказал, что познакомился на улице с девушкой, их отношения продолжались около месяца, пока одна из прогулок не закончилась печально.

- Потерпевший распивал со знакомой спиртное, а после обнаружил пропажу телефона и денег со счета, - сообщает пресс-служба УМВД России по Курской области.

После пропажи имущества девушка прекратила общение с потерпевшим. Найти ее не удалось, так как злоумышленница не оставила мужчине своих контактных данных.

Полицейские установили личность девушки, она призналась, что подсмотрела пароль от личного кабинета потерпевшего и решила этим воспользоваться, когда однажды мужчина ушел домой, забыв телефон на лавочке. Женщина зашла в банковское приложение и перевела себе 16 тысяч рублей, а телефон выбросила в мусорный бак.

Возбуждено уголовное дело. Фигурантка возместила курянину причиненный ущерб.